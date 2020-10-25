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Son dakika: Köpeğini gezdiren adam neye uğradığını şaşırdı! Kedinin gazabı kamerada

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Giriş: 25.10.2020 12:48
Güncelleme:25.10.2020 13:29
Son dakika haberi... İstanbul Bağcılar'da köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi, kedinin gazabına uğradı. Saldırıdan köpeğini kurtarmaya çalışan adamın korku dolu o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika haberi... İstanbul Bağcılar'da köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi, kedinin gazabına uğradı. Saldırıdan köpeğini kurtarmaya çalışan adamın korku dolu o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Köpeğini gezdiren adam neye uğradığını şaşırdı! Kedinin gazabı kamerada KÖPEĞİNİ GEZDİREN ADAM NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! KEDİNİN GAZABI KAMERADA

Kedinin gazabına uğradı
Kedinin gazabına uğradı
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