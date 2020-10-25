Son dakika: Köpeğini gezdiren adam neye uğradığını şaşırdı! Kedinin gazabı kamerada

Son dakika haberi... İstanbul Bağcılar'da köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi, kedinin gazabına uğradı. Saldırıdan köpeğini kurtarmaya çalışan adamın korku dolu o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika haberi... İstanbul Bağcılar'da köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi, kedinin gazabına uğradı. Saldırıdan köpeğini kurtarmaya çalışan adamın korku dolu o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.