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26.02.2020
Konya iki otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada
Konya'nın Ereğli ilçesinde 07.45 sıralarında Konya - Adana karayolu Ereğli Organize Kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 42 ABS 302 plakalı otomobil kavşaktan karşıya geçmek istediği sırada H.H.B'nin yönetimindeki 42 ACF 517 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri E.G. ve H.H.B. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
TEDAVİ ALTINDILAR
Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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