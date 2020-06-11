11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Kocaeli’de palet deposunda yangın |Video

Son dakika: Kocaeli’de palet deposunda yangın |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2020 09:06
Güncelleme:11.06.2020 09:07
Son dakika haberi... Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında ahşap palet depolama alanı alev alev yandı.

Yangın sabah 05.00 sıralarında Gebze Balçık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye Balçık Mahallesi'nde bulunan ikinci el ahşap palet depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşması sonrası kısa sürede büyüyen yangını görenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Depolama alanında büyük maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!
Gizli kapının arkasından çıkan şoke etti!
Önce otobüs sıkıştırdı sonra da...
Önce otobüs sıkıştırdı sonra da...
Sesler mahalleyi inletti! Hemen polisi aradılar
Sesler mahalleyi inletti! Hemen polisi aradılar
Günler sonra yurt dışına ilk uçuş!
Günler sonra yurt dışına ilk uçuş!
Terör örgütüne şafak vakti baskını
Terör örgütüne şafak vakti baskını
Palet deposunda yangın
Palet deposunda yangın
Yerli İHA ve SİHA'ların öyküsü
Yerli İHA ve SİHA'ların öyküsü
Film gibi olay! Zabıtayı görünce...
Film gibi olay! Zabıtayı görünce...
Ayşegül Atik gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Ayşegül Atik gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Sağlıkçıya çirkin saldırı
Sağlıkçıya çirkin saldırı
65 yaş üstü soluğu orada aldı!
65 yaş üstü soluğu orada aldı!
Feci şekilde can vermişti! İşte son görüntüsü
Feci şekilde can vermişti! İşte son görüntüsü
Daha Fazla Video Göster