Son dakika! Kayseri'de 8 katlı 32 daireli bina corona virüs nedeniyle karantinaya alındı |Video

Son dakika haberi... Kayseri’nin Kocasinan ilçesinin Sancaktepe mahallesinde bulunan 8 katlı 32 dairenin bulunduğu apartman karantina altına alındı. Binanın görevlisinde corona virüs tespit edilmesinin ardından binaya giriş-çıkışlar yasaklandı. 14 gün boyunca bina karantina altında tutulacak olan binada yaklaşık 60 kişinin yaşadığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin bina etrafında nöbet tutuyor ve binaya giriş-çıkışlara izin vermiyor. Peki bina görevlisisin sağlık durumu nasıl? Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 katlı bina karantina altına alınarak, dış kapısı mühürlendi.

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

8 kat, 32 daireden oluşan binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısını mühürledi. Binaya giriş ve çıkışlar da durduruldu. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi.

Apartmanın da Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi. Binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.