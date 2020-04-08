08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika! Kayseri'de 8 katlı 32 daireli bina corona virüs nedeniyle karantinaya alındı |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
08.04.2020

Son dakika! Kayseri'de 8 katlı 32 daireli bina corona virüs nedeniyle karantinaya alındı |Video

Son dakika haberi... Kayseri’nin Kocasinan ilçesinin Sancaktepe mahallesinde bulunan 8 katlı 32 dairenin bulunduğu apartman karantina altına alındı. Binanın görevlisinde corona virüs tespit edilmesinin ardından binaya giriş-çıkışlar yasaklandı. 14 gün boyunca bina karantina altında tutulacak olan binada yaklaşık 60 kişinin yaşadığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin bina etrafında nöbet tutuyor ve binaya giriş-çıkışlara izin vermiyor. Peki bina görevlisisin sağlık durumu nasıl? Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 katlı bina karantina altına alınarak, dış kapısı mühürlendi.

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

8 kat, 32 daireden oluşan binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısını mühürledi. Binaya giriş ve çıkışlar da durduruldu. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi.

Apartmanın da Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi. Binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

32 daireli bina virüs nedeniyle karantinaya alındı
32 daireli bina virüs nedeniyle karantinaya alındı
Süper Ay salgının sonu mu?
Süper Ay salgının sonu mu?
3 arkadaşını öldürdü! İşte o cinayetin detayları
3 arkadaşını öldürdü! İşte o cinayetin detayları
Binlerce kaçak maske ele geçirildi! Atölyeler mühürlendi
Binlerce kaçak maske ele geçirildi! Atölyeler mühürlendi
Son dakika: Diyarbakır'da sivillere hain saldırı!
Son dakika: Diyarbakır'da sivillere hain saldırı!
Ölen ikinci vakanın annesi 83 yaşında virüsü yendi
Ölen ikinci vakanın annesi 83 yaşında virüsü yendi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İyiye gidiyoruz...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İyiye gidiyoruz...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Berat Gecesi'ne özel dua
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Berat Gecesi'ne özel dua
Virüs bulaştığında hangi belirtileri gösteriyor?
Virüs bulaştığında hangi belirtileri gösteriyor?
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan flaş immün plazma tedavisi açıklaması
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan flaş "immün plazma" tedavisi açıklaması
Boş kalan sokakları o hayvanlar bastı
Boş kalan sokakları o hayvanlar bastı
Son dakika: Esenyurt patlamanın nedenini açıkladı
Son dakika: Esenyurt patlamanın nedenini açıkladı
Daha Fazla Video Göster