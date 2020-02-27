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27.02.2020
İstanbul’da trafikte yumruklu kavga! O anlar kamerada
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde trafikte tartışan iki sürücü yumruk yumruğa birbirine girdi. O anlar bir başka sürücü tarafından görüntülendi. Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde sürücülerin yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde trafikte tartışan iki sürücü kavga ediyor. Caddenin ortasında birbirine giren sürücüleri çevredeki diğer sürücüler ayırmaya çalışıyor.
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