27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.02.2020

İstanbul’da trafikte yumruklu kavga! O anlar kamerada

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde  trafikte tartışan iki sürücü yumruk yumruğa birbirine girdi. O anlar bir başka sürücü tarafından görüntülendi. Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde sürücülerin yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde trafikte tartışan iki sürücü kavga ediyor. Caddenin ortasında birbirine giren sürücüleri çevredeki diğer sürücüler ayırmaya çalışıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşte koronavirüsten koruyan gıdalar
İşte koronavirüsten koruyan gıdalar
Bir anda hızla gelen aracın önüne atladı
Bir anda hızla gelen aracın önüne atladı
Dehşet anları! Eli ayağı titriyordu...
Dehşet anları! Eli ayağı titriyordu...
Yumruklu kavga! O anlar kamerada
Yumruklu kavga! O anlar kamerada
Ölüm böyle geldi! Tam o an...
Ölüm böyle geldi! Tam o an...
Şehir magandaları sokağı birbirine kattı!
Şehir magandaları sokağı birbirine kattı!
İstanbul'da polise silahlı saldırı kamerada
İstanbul'da polise silahlı saldırı kamerada
Kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü
Kucağında bebeği olan kadının üzerine sürdü
Son dakika: Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu
Son dakika: Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu
Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi...
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi...
Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster