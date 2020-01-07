Son dakika: İstanbul'da polise silahlı saldırı | Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberi... Kadıköy'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliyi polis farkedince silahlar çekildi. Olay, Kadıköy Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri bir eve hırsızlık için girmeye çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınmak istenen şüphelilerden biri direndiği polise ateş açarak, bacağından yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden ilk görüntüler...