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07.01.2020

Son dakika: İstanbul'da polise silahlı saldırı | Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberi... Kadıköy'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliyi polis farkedince silahlar çekildi. Olay, Kadıköy Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri bir eve hırsızlık için girmeye çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınmak istenen şüphelilerden biri direndiği polise ateş açarak, bacağından yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden ilk görüntüler...

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