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25.02.2020
İstanbul’da iş yerine girip 2 kadının ellerini ve ağızlarını bantlayan İran uyruklu gaspçılar yakalandı
İstanbul’un Fatih ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Maskeli, silahlı 3 İranlı, iş yerine girip 2 kadın çalışanın ağzını ve ellerini bantladı. Bir miktar para ile laptopu alarak kaçan gaspçılardan 2’si, kadınlardan birinin kurtulup bağırması üzerine mahalleliler tarafından yakalandı. Diğer şüpheli ise her yerde aranıyor.
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