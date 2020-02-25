İstanbul’da iş yerine girip 2 kadının ellerini ve ağızlarını bantlayan İran uyruklu gaspçılar yakalandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Maskeli, silahlı 3 İranlı, iş yerine girip 2 kadın çalışanın ağzını ve ellerini bantladı. Bir miktar para ile laptopu alarak kaçan gaspçılardan 2’si, kadınlardan birinin kurtulup bağırması üzerine mahalleliler tarafından yakalandı. Diğer şüpheli ise her yerde aranıyor.