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Son dakika: İstanbul'da hortum paniği kamerada

İHA
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Giriş: 18.11.2020 16:24
Güncelleme:18.11.2020 16:32
Son dakika haberi... Arnavutköy Karaburun açıklarında çıkan hortum paniğe neden olurken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Öğlen saatlerinde Karaburun'da deniz açıklarında hortum çıktı.

Denizde çıkan hortum paniğe neden olurken yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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