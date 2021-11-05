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SON DAKİKA | İstanbul’da cuma trafiği çileye döndü! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.11.2021 19:33
İstanbul’da cuma günü mesai saatinin bitimiyle birlikte oluşan trafik yoğunluğu adeta çileye döndü. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 78 seviyelerine ulaşırken, E-5 ve TEM otoyoluyla birlikte ara sokaklarda da uzun araç kuyrukları oluştu. A Haber muhabiri Esra Keskin canlı yayında trafikteki son durumu ve alternatif güzergahları aktardı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

İstanbul'da cuma günü mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşların evlerine yolcuğu yoğunluk nedeniyle adeta çileye dönüştü.

Megakentti E-5 ve TEM otoyolunun yanı sıra ara sokak ve caddelerde de yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara ve Edirne istikametini iki yönlü de yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ile E-5 Karayolu Edirne istikametinde bölgesel olarak trafik adeta durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu ise yüzde 80 seviyelerine ulaştı.

A Haber muhabiri Esra Keskin canlı yayında İstanbul'daki sisin trafik yoğunluğunu olumsuz yönde etkilediğini ve ilerleye dakikalarda yoğunluğun daha da artmasının beklendiğini belirtti.

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