Son dakika: İstanbul polisinden korona operasyonu! 5 bin 575 adet tanı kiti ele geçirildi |Video

Son dakika haberi; İstanbul’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda, Şişli’de 5 bin 575 adet Covid – 19 Test Kiti (hızlı tanı kiti) ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Şişli'de bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, satışının izinsiz ve yetkisiz olarak yapıldığı öğrenildi.

İSTİHBARAT ÇALIŞMASI YAPILDI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokaktaki bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz olarak koronavirüs hızlı tanı kiti satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti.

5 BİN TANI KİTİ ELE GEÇİRİLDİ

Tekstil atölyesine dün saat 15.00 sıralarında yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de ilk kez Koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı öğrenildi.

İŞLEM YAPILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, " İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu " ile " TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet " suçlarından işlem yapılırken, adli makamlarca serbest bırakıldılar.