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Son dakika: İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü
Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan rüzgar ve yağışın ardından boğaz'ın rengi değişti. Turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu
Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan rüzgar ve yağışın ardından boğaz'ın rengi değişti. Turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu.