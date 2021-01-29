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Son dakika: İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü

DHA
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Giriş: 29.01.2021 15:22
Güncelleme:29.01.2021 15:28
Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan rüzgar ve yağışın ardından boğaz'ın rengi değişti. Turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu

Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan rüzgar ve yağışın ardından boğaz'ın rengi değişti. Turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Son dakika: İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü SON DAKİKA: İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZ RENGE BÜRÜNDÜ

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Turkuaz renge büründü
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