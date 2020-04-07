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07.04.2020

Tokat'ta 42 yaşındaki 3 çocuk annesi koronavirüsü yendi! Bakın ilk sözleri ne oldu? |Video

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 42. hasta taburcu edildi. Zile ilçesinde bir süre önce rahatsızlanan ve koronavirüs teşhisi konulan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Elmas Doğan'ın Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Zile ilçesinde bir süre önce rahatsızlanan ve koronavirüs teşhisi konulan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Elmas Doğan'ın Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.


Taburcu edilen kadın, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı. Doğan'ın, koronavirüs tedavisi bitip taburcu edilen 42. hasta olduğu belirtildi.

Elmas Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru öksürük şikayeti ile Zile'de hastaneye gittiğini söyledi. Hastalıktan kurtulduğu için mutlu olduğunu belirten Doğan, şunları dile getirdi:

"Duygularımın tarifi olmaz. Ben çarşıya giden ev hanımıyım. Başka yere gitmem. Kulak burun boğaza başvurdum. Beni acile gönderdiler. Kan tahlili ve tomografimi çektiler. Daha sonra dahiliyeye yatırdılar. Orada tahlillerim kötü çıktığı için Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Doktorlarım tedavilerimi güzel yaptılar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Ben hastanede yattım ama sevdiklerimin desteği çok büyük."

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