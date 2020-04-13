13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çatıdaki gençlere drone'lu baskın |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.04.2020

Çatıdaki gençlere drone'lu baskın |Video

Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından drone'la uyarıldı. Polis, gençlere, "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!" anonsu yaptı.Gençler de polisin uyarısı sonrası aşağıya indi.

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde drone'lu uygulama yaptı. Çatıdaki gençleri fark eden polis, çatıya yükselttiği drone ile gençlere uyarı anonsu yaptı.



"KONUŞAN POLİS DRONE'U"

Polis anonsta, "Gençler şu an konuşan polis drone'u. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı. Bunun üzerine çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu. Ardından çocuklar aşağıya indi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çatıdaki gençlere drone'lu baskın
Çatıdaki gençlere drone'lu baskın
Bu kare İstanbul'da çekildi
Bu kare İstanbul'da çekildi
Afgan çobandan duygulandıran destek
Afgan çobandan duygulandıran destek
Bilim Kurulu üyesi canlı yayında duyurdu: Salgın...
Bilim Kurulu üyesi canlı yayında duyurdu: Salgın...
Son veriler açıkladı! İşte 12 Nisan verileri...
Son veriler açıkladı! İşte 12 Nisan verileri...
CHP'li başkan canlı yayında muhtarı tehdit etti
CHP'li başkan canlı yayında muhtarı tehdit etti
Yasağa rağmen sokağa çıkanların paniği kamerada
Yasağa rağmen sokağa çıkanların paniği kamerada
Balıkları görünce virüsü unuttular
Balıkları görünce virüsü unuttular
3 bin 150 liraya hızlandırılmış Türkçe kursu!
3 bin 150 liraya hızlandırılmış Türkçe kursu!
Anne kızın buluşması yürekleri dağladı
Anne kızın buluşması yürekleri dağladı
Ünlü yönetmenden Fatiha suresi yorumu
Ünlü yönetmenden "Fatiha suresi" yorumu
İyileşen hastalar ne yapmalı?
İyileşen hastalar ne yapmalı?
Daha Fazla Video Göster