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08.03.2020

Bursa'da hastanede koronavirüs paniği! Herkese maske dağıtıldı |Video

Bursa'da gittiği hastanede koronavirüs kaptığını iddia eden E.O. (68), paniğe neden oldu. Şahıs İtalya'dan geldiğini ve koronavirüs kaptığını söyleyince hastanede bulunan hasta ve yakınlarına da maske dağıtılıp önlem alındı. O panik anları güvenlik kamerasına da yansıdı

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