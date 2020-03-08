Bursa'da hastanede koronavirüs paniği! Herkese maske dağıtıldı |Video

Bursa'da gittiği hastanede koronavirüs kaptığını iddia eden E.O. (68), paniğe neden oldu. Şahıs İtalya'dan geldiğini ve koronavirüs kaptığını söyleyince hastanede bulunan hasta ve yakınlarına da maske dağıtılıp önlem alındı. O panik anları güvenlik kamerasına da yansıdı