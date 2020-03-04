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04.03.2020
Ankara'da filmleri aratmayan plan! Muhasebeci kendini gasp ettirdi planı böyle deşifre oldu |Video
Ankara Yenimahalle'de meydana gelen gasp olayını aydınlatmak için geniş çaplı çalışma başlatan polis, kendini gasbettiren muhasebecinin filmleri aratmayan planını onlarca kamera kaydı incelenerek ortaya çıkardı.
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