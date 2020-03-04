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04.03.2020

Ankara'da filmleri aratmayan plan! Muhasebeci kendini gasp ettirdi planı böyle deşifre oldu |Video

Ankara Yenimahalle'de meydana gelen gasp olayını aydınlatmak için geniş çaplı çalışma başlatan polis, kendini gasbettiren muhasebecinin filmleri aratmayan planını onlarca kamera kaydı incelenerek ortaya çıkardı.
Ankarada filmleri aratmayan plan! Muhasebeci kendini gasp ettirdi planı böyle deşifre oldu ANKARA'DA FİLMLERİ ARATMAYAN PLAN! MUHASEBECİ KENDİNİ GASP ETTİRDİ PLANI BÖYLE DEŞİFRE OLDU

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