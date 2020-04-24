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Son dakika haberi... Acun'a meydan okudu! "Survivor Karadeniz" hastanede bitti |Video

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24.04.2020
Son dakika haberi... Rize’nin Taşlık köyünde oğlu Muhammet ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapan Hikmet Duysak, tahta arabadan düşerek ayağını kırdı. O anları cep telefonu ile kaydeden Duysak'ın düşme anı kameraya yansıdı. Duysak, Survivor yarışmasının sunucusu Acun Ilıcalı'ya da meydan okumuştu.

Survivor yarışmasının sunucusu ve televizyon programcısı Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan ve oğluyla birlikte zorlu parkurda freni olmayan tahta arabayla kayarken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı iki yerden birden kırıldı. Kayarken aynı zamanda canlı yayın yapan Duysak'ın kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, oğlu Muhammet'in çığlık attığı görülüyor.

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