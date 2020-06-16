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Son dakika: Gökyüzünde şaşırtan görüntü! Avustralya'da yeşil gök taşı hayrete düşürdü

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Giriş: 16.06.2020 11:19
Güncelleme:16.06.2020 11:25
Avustralya az görünen bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. Yeşil ışıklar saçarak gökyüzünü aydınlatan bir gök taşı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Avustralya az görünen bir doğa olayına ev sahipliği yaptı.

Yeşil ışıklar saçarak gökyüzünü aydınlatan bir gök taşı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesinde yer alan Cape Preston'ta parlak renkli bir meteorun düşüş anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Videoda meteroun gökyüzünden süzülüş ve patlama anı görülüyor.

Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre meteorlar kimyasal bileşimlerine göre renkte olabiliyor.

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