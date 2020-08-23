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Son dakika: Giresun’da sel felaketi! A Haber ekipleri sel bölgesinde! İşte selin ardından Giresun’dan görüntüler

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Giriş: 23.08.2020 13:27
Son dakika haberi... Giresun'da yaşanan sel felaketi ölümlere neden olurken kaybolan insanların da bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. A Haber ekipleri sel bölgesinde son dakika gelişmelerini aktardı. İşte selin ardından Giresun'da son durum ve yaşanan felaketi gözler önüne seren o fotoğraflar...
Son dakika: Giresun’da sel felaketi! A Haber ekipleri sel bölgesinde! İşte selin ardından Giresun’dan görüntüler SON DAKİKA: GİRESUN'DA SEL FELAKETİ! A HABER EKİPLERİ SEL BÖLGESİNDE! İŞTE SELİN ARDINDAN GİRESUN'DAN GÖRÜNTÜLER

A Haber sel bölgesinde
A Haber sel bölgesinde
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