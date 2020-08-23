Son dakika haberi... Giresun'da yaşanan sel felaketi ölümlere neden olurken kaybolan insanların da bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. A Haber ekipleri sel bölgesinde son dakika gelişmelerini aktardı. İşte selin ardından Giresun'da son durum ve yaşanan felaketi gözler önüne seren o fotoğraflar...