Son dakika: Filistin'de bayrak deneyi kötü bitti! "100 dolara İsrail bayrağını öp" deyince...

Son dakika haberi... İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yapılan bir sosyal deney çarpıcı görüntülere sahne oldu. Filistinli bir gençten 100 dolar karşılığında İsrail bayrağını öpmesini isteyen bir muhabir öfkeden çılgına dönen adamın elinden zor kurtuldu.

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yapılan bir sosyal deney çarpıcı görüntülere sahne oldu. Filistinli bir gençten 100 dolar karşılığında İsrail bayrağını öpmesini isteyen bir muhabir öfkeden çılgına dönen adamın elinden zor kurtuldu.