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Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı
Son dakika haberi... ABD'de hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan ambulans helikopter, Los Angeles şehrinin doğusundaki Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybederek yere çakıldı. O anlar saniye saniye kamerada.
Son dakika haberi... ABD'de hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan ambulans helikopter, Los Angeles şehrinin doğusundaki Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybederek yere çakıldı. O anlar saniye saniye kamerada.