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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı

Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı

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Giriş: 09.11.2020 16:35
Güncelleme:09.11.2020 16:51
Son dakika haberi... ABD'de hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan ambulans helikopter, Los Angeles şehrinin doğusundaki Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybederek yere çakıldı. O anlar saniye saniye kamerada.

Son dakika haberi... ABD'de hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan ambulans helikopter, Los Angeles şehrinin doğusundaki Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybederek yere çakıldı. O anlar saniye saniye kamerada.

Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı SON DAKİKA: DONÖR KALP TAŞIYAN AMBULANS HELİKOPTER SANİYELER SONRA YERE BÖYLE ÇAKILDI! KALP SON ANDA KURTARILDI

Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı
Son dakika: Donör kalp taşıyan ambulans helikopter saniyeler sonra yere böyle çakıldı! Kalp son anda kurtarıldı
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