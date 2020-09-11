11 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Çin’de otelde doğal gaz patlaması

Son dakika: Çin’de otelde doğal gaz patlaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2020 15:06
Güncelleme:11.09.2020 15:14
Çin'in güneydoğusundaki Zhuhai kentinde bu sabah yerel saatle 09.00 sıralarında bir otel ile çevresindeki dükkanlarda çıkan yanıgının ardından patlama meydana geldi.

Yangına ve patlamaya, 11 itfaiye aracı ile 55 itfaiyeci müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. 4 kişinin ağır yaralandığı, çok sayıda kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu patlamanın yangın nedeniyle gaz borularında yaşanmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Otelde doğal gaz patlaması
Otelde doğal gaz patlaması
Fırtınaya aldırış etmedi! Kan donduran anlar kamerada
Fırtınaya aldırış etmedi! Kan donduran anlar kamerada
Kum üzerinde hortum paniği kamerada
Kum üzerinde hortum paniği kamerada
Vatandaşın kanayan yarası
Vatandaşın kanayan yarası
Orman yangınları ABD'de can aldı
Orman yangınları ABD'de can aldı
Hep Önce Vatan dedi
Hep "Önce Vatan" dedi
Balıkçıların ağına takıldı! Dikenli dev...
Balıkçıların ağına takıldı! Dikenli dev...
İzlerken yüreğiniz yanacak! Ölümcül tuzak
İzlerken yüreğiniz yanacak! Ölümcül tuzak
Ayvalık'ta sağlık ocağında dehşet! Hemşireleri dövdü...
Ayvalık'ta sağlık ocağında dehşet! Hemşireleri dövdü...
Makas atan sürücü kazaya neden oldu
Makas atan sürücü kazaya neden oldu
Şehit Tuğgenerale veda
Şehit Tuğgenerale veda
Pitbull dehşeti! Korkunç görüntüler
Pitbull dehşeti! Korkunç görüntüler
Daha Fazla Video Göster