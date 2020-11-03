03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Çekmeköy’de kereste atölyesi alev alev yandı

Son dakika: Çekmeköy’de kereste atölyesi alev alev yandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2020 08:53
Güncelleme:03.11.2020 09:34
Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesinde çıkan yangında alevlere teslim olan kereste atölyesi alev alev yandı. Yaklaşık bin metrekarelik alanın yandığı kereste atölyesi itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucunda söndürdü.

Olay saat 06.30 sıralarında sabaha karşı meydana geldi. Ekşioğlu Mahallesi Şile Otoyolu üzerinde bulunan kereste atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler büyüyerek atölyeyi kapladı.

Yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri yangının bulunmuş olduğu noktaya varabilmek için tel örgüleri keserek kereste fabrikasının içine girdi.



Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatılırken çıkan yangında bin metrekarelik alanın yandığını tahmin ediliyor.

Kereste atölyesi alev alev yandı
Kereste atölyesi alev alev yandı
İzmir'den şok görüntüler! Depreminin şiddeti...
İzmir'den şok görüntüler! Depreminin şiddeti...
Kedi 75 saat sonra kurtarıldı
Kedi 75 saat sonra kurtarıldı
İzmir'deki depreme ait yeni görüntüler
İzmir'deki depreme ait yeni görüntüler
Barış sitesinin çökme anı kamerada
Barış sitesinin çökme anı kamerada
Hasar tespiti nasıl yapılıyor?
Hasar tespiti nasıl yapılıyor?
Deprem fırsatçıları iş başında!
Deprem fırsatçıları iş başında!
Elif Türkiye’ye el salladı! İşte hastaneden ilk görüntüleri
Elif Türkiye’ye el salladı! İşte hastaneden ilk görüntüleri
Son dakika | İzmir'de Rıza Bey Apartmanı böyle yıkıldı
Son dakika | İzmir'de Rıza Bey Apartmanı böyle yıkıldı
Elif kahramanın elini böyle tuttu! Parmağın sahibi A Haber’e konuştu
Elif kahramanın elini böyle tuttu! Parmağın sahibi A Haber’e konuştu
İzmir depreminin verdiği mesaj ne?
İzmir depreminin verdiği mesaj ne?
Binalar mı çürük, zemin mi kötü?
Binalar mı çürük, zemin mi kötü?
Daha Fazla Video Göster