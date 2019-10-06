08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.10.2019

Son dakika: Büyük İstanbul depremi olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yanıtladı

İstanbul’daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlarda korku ve panik devam ediyor. ‘Büyük İstanbul depremi olacak mı?’ sorusu tartışılmaya devam ederken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yüreklere su sermen açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, Marmara için çizilen en kötü senaryonun 1999 depremi olduğunu söyledi ve İstanbul için yapılan 7’nin üzerindeki tahminlere de katılmadığını söyledi.

İstanbul'da yaşanan ve yürekleri ağza getiren 4.6 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin etkileri sürüyor. Tartışmaların odağında beklenen büyük deprem var. Çoğu deprem uzmanı, İstanbul'da 7 ve üzeri deprem ihtimaline işaret ediyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise toplumu korkutan bu yorumlara karşı çıkıyor. Üşümezsoy "Ben 1999 depreminden sonra da söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Yüz yılın beklenen depremi 1999 büyük Marmara depremiydi. Yakın zamanda Marmara'da beklenen büyük deprem yok" dedi. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'nden emekli olan Üşümezsoy, kendisine "Hocam İstanbul'u terk edelim mi" diye sorulduğunu belirterek "Onları 'Fay stresini boşalttı' diye yanıtlıyorum" dedi. "Marmara boydan boya kırılacak" söylemlerini yanlış bulan Üşümezsoy şöyle konuştu: "Silivri çukurundaki stres İstanbul'daki depremin sebebiydi. Bizler büyük kırılmayı Kumburgaz çukurunda bekliyoruz. Burası 40 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde olduğu için en çok 6.5'lik deprem yapar. Yani 7 ya da 7.5'lik deprem yapmaz. Büyük deprem riski yok."

Depremde bitişik nizam evler yıkılır? Risk nedir? İşte detaylar |Video DEPREMDE BİTİŞİK NİZAM EVLER YIKILIR? RİSK NEDİR? İŞTE DETAYLAR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
Nurcan Nurcan

Başından beri her dediği çıkan tek uzman...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 09:14
Yg Yg

İnş üşümezsoy dediği dogrudur iyice psikolojik olarak hiç iyi değil milletimiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 23:06
metin metin

yıllardır üşümezsoy u takip ederim 1999 depreminden sonra ne dediyse simdide aynısını söylüyor..digerlerinin söylemlerini araştırın.degiştigini göreceksiniz..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.10.2019 16:01
h h

hanginize inanalım

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 06.10.2019 16:10
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti
İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti
TEM’de bu sabah! Ekipler alarma geçti
TEM’de bu sabah! Ekipler alarma geçti
İntihar etmek isteyen kadını polisler son anda kurtardı
İntihar etmek isteyen kadını polisler son anda kurtardı
Mardin'de feci kaza: Biri bebek...
Mardin'de feci kaza: Biri bebek...
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı!
Esra Erol canlı yayınında gergin dakikalar!
Esra Erol canlı yayınında gergin dakikalar!
Sultangazi'de 3 gaspçı dehşet saçtı!
Sultangazi'de 3 gaspçı dehşet saçtı!
Şule Çet davasında son dakika gelişmesi
Şule Çet davasında son dakika gelişmesi
Uzman Çavuş Ferdi Şişman Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı
Uzman Çavuş Ferdi Şişman Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı
15 günlük gelin Sibel Altan'ın başına ne geldi?
15 günlük gelin Sibel Altan'ın başına ne geldi?
Müge Anlı ile Tatlı Sert tamamını kesintisiz izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert tamamını kesintisiz izle
13 maganda! Çocuklarının yanında...
13 maganda! Çocuklarının yanında...
Daha Fazla Video Göster