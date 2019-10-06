Son dakika: Büyük İstanbul depremi olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yanıtladı
İstanbul'da yaşanan ve yürekleri ağza getiren 4.6 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin etkileri sürüyor. Tartışmaların odağında beklenen büyük deprem var. Çoğu deprem uzmanı, İstanbul'da 7 ve üzeri deprem ihtimaline işaret ediyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise toplumu korkutan bu yorumlara karşı çıkıyor. Üşümezsoy "Ben 1999 depreminden sonra da söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Yüz yılın beklenen depremi 1999 büyük Marmara depremiydi. Yakın zamanda Marmara'da beklenen büyük deprem yok" dedi. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'nden emekli olan Üşümezsoy, kendisine "Hocam İstanbul'u terk edelim mi" diye sorulduğunu belirterek "Onları 'Fay stresini boşalttı' diye yanıtlıyorum" dedi. "Marmara boydan boya kırılacak" söylemlerini yanlış bulan Üşümezsoy şöyle konuştu: "Silivri çukurundaki stres İstanbul'daki depremin sebebiydi. Bizler büyük kırılmayı Kumburgaz çukurunda bekliyoruz. Burası 40 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde olduğu için en çok 6.5'lik deprem yapar. Yani 7 ya da 7.5'lik deprem yapmaz. Büyük deprem riski yok."
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Başından beri her dediği çıkan tek uzman...
İnş üşümezsoy dediği dogrudur iyice psikolojik olarak hiç iyi değil milletimiz
yıllardır üşümezsoy u takip ederim 1999 depreminden sonra ne dediyse simdide aynısını söylüyor..digerlerinin söylemlerini araştırın.degiştigini göreceksiniz..
hanginize inanalım
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