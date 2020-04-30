İnegöl'de alevli gece! Mahalleli sokağa döküldü |Video

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Akhisar Mahallesi Ara Sokak üzerinde bulunan tek katlı evin çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Mahalle halkı sokağa dökülerek yangın çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Yangın Akhisar Mahallesi Ara Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ara sokak üzerinde Suriyeli bir ailenin oturduğu tek katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı.

Çatı katından duman geldiğini fark eden aile evden çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında her hangi bir can kaybı ve yaralanan olmazken çatı katı zarar gördü. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.