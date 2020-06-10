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Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak |Video
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Detayları A haber muhabiri İlker Yeşiltaş, Ankara'dan aktardı.
Gözler bugün gerçekleştirilecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında.
Saat 17.00'de başlayacak olan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19.00'da basın açıklaması yapması bekleniyor.