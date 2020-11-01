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Son dakika: Başkan Erdoğan Mesut Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı
Son dakika haberi....Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor. Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı polislerin omzunda camiye getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cenaze törenine katıldı.
Son dakika haberi....Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor. Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı polislerin omzunda camiye getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cenaze törenine katıldı.