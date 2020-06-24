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Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yanıtladı |Video

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Giriş: 24.06.2020 10:34
Güncelleme:24.06.2020 10:43
Koronavirüs salgını altın piyasasını da etkiledi. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler yatırımcıları "altın fiyatları yükselir mi düşer mi?", "Altın satmak mı mantıklı almak mı mantıklı?" sorularına cevap aramaya yönlendirdi. Peki altın fiyatında son durum ne? Altın ve para piyasalar uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Koronavirüs salgını altın piyasasını da etkiledi. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler yatırımcıları "altın fiyatları yükselir mi düşer mi?", "Altın satmak mı mantıklı almak mı mantıklı?" sorularına cevap aramaya yönlendirdi. Peki altın fiyatında son durum ne? Altın ve para piyasalar uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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