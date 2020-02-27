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27.02.2020

Adana’da motosikletli sürücünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde yol ortasından dönen hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Mustafa E, 01 DEÖ 81 plakalı hafif ticari aracını Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda yol kenarına park etti. Daha sonra aracına binen Mustafa E., ters istikamete gitmek için yolun ortasından dönmek istedi.

HAYATA VEDA ETTİ

Bu arada Mıdık Mahallesi yönüne giden Sabit Şekercioğlu yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sabit Şekercioğlu motosikletten fırlayıp yere düştü. Kanlar içinde kalan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, diğer sürücü olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan sürücü toprağa verildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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