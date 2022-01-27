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SON DAKİKA | Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

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Giriş: 27.01.2022 22:19
Adana'da bir masaj salonunda çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanan 2 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'ndeki bir masaj salonunda meydana geldi. Masaj salonundaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada, Azad Yılmaz ve Tamer Ayrancılar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşanan arbedenin ardından masaj salonunda çalışanlar ile saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Gürültü üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler masaj salonuna girdiklerinde Yılmaz ve Ayrancılar'ı yaralı halde buldu. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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