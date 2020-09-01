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Son dakika: 21 Eylül'de okullar açılacak mı? A Haber muhabiri canlı yayında olası senaryoları anlattı

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Giriş: 01.09.2020 18:24
Güncelleme:01.09.2020 18:24
Son dakika haberleri... Sonbaharın ilk gününde koronavirüs önlemlerine ilişkin tedbirler sıkılaştırılıyor. İlk etapta alınacak tedbirlerin bölgesel olacağı olası sokağa çıkma kısıtlamalarının ise bölgesel kararlar olarak uygulanacağı gelen bilgiler arasında... A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu 21 Eylül'de açılması beklenen okullarla ilgili üzerinde durulan senaryoları ise canlı yayında anlattı. Peki okullar açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte detaylar...

Sonbaharın ilk gününde koronavirüs önlemlerine ilişkin tedbirler sıkılaştırılıyor. İlk etapta alınacak tedbirlerin bölgesel olacağı olası sokağa çıkma kısıtlamalarının ise bölgesel kararlar olarak uygulanacağı gelen bilgiler arasında... A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu 21 Eylül'de açılması beklenen okullarla ilgili üzerinde durulan senaryoları ise canlı yayında anlattı. Peki okullar açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte detaylar...

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