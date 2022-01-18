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Sokak köpeğini öldürüp serbest kalan doktor, hastasına tecavüz iddiasıyla tutuklandı

İHA
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Giriş: 18.01.2022 09:47
Uşak'ta bir hastanede skandal yaşandı. Daha önce alkol içerek sokak köpeğini tüfekle öldürmek ve komşularının ev ve arabalarını yakmak suçlarından hakkında cezai işlem yapılan pratisyen hekim Barış Yağcı, ilaç vererek uyuttuğu kadın hastasına tecavüz etmekten tutuklandı.
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