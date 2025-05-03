03 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı
Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı

Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2025 01:19
Akşam saatlerinde başlayan yağış, ilçe genelinde kısa sürede etkisini artırırken, dolu nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gök gürültülü sağanak sırasında art arda çakan şimşekler ise geceyi adeta gündüze çevirdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı
Türkiye-İran sınırında domuz sürüsü görüntülendi
Türkiye-İran sınırında domuz sürüsü görüntülendi
Alkollü şahıs aracından indi, trafikte dans etti!
Alkollü şahıs aracından indi, trafikte dans etti!
Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı
Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı
Haymana’da sel nedeniyle bir araç yolda kaldı
Haymana'da sel nedeniyle bir araç yolda kaldı
Yola fırlayan çocuğa ticari araç çarptı! Feci kaza kamerada
Yola fırlayan çocuğa ticari araç çarptı! Feci kaza kamerada
Siverek’te işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu
Siverek’te işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu
Rize’de oto döşeme atölyesinde yangın
Rize’de oto döşeme atölyesinde yangın
Yıldırım düşen hurdalığın bahçesinde yangın çıktı
Yıldırım düşen hurdalığın bahçesinde yangın çıktı
Kütahya Simav’da deprem korkusu sürüyor
Kütahya Simav'da deprem korkusu sürüyor
Araca çarpmamak için ani manevra yaptı, bahçe duvarına daldı!
Araca çarpmamak için ani manevra yaptı, bahçe duvarına daldı!
Düğündeki davetsiz misafir, ’hırsız’ çıktı...
Düğündeki davetsiz misafir, 'hırsız' çıktı...
Kuluçkaya yatan Yaren leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı!
Kuluçkaya yatan Yaren leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı!
Daha Fazla Video Göster