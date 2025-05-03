03 Mayıs 2025, Cumartesi
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Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı
Akşam saatlerinde başlayan yağış, ilçe genelinde kısa sürede etkisini artırırken, dolu nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gök gürültülü sağanak sırasında art arda çakan şimşekler ise geceyi adeta gündüze çevirdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.