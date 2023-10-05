Sivas’ta gizemli olay! Görenler şoke oldu… Kimse anlam veremedi

Sivas'taki Tavra deresine gidenler gördükleri karşısında şoke oldu. Etrafa 40 tane gelinlik ve duvak saçılmıştı. Gizemli gelinliklerin kim ya da kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN