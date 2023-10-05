05 Ekim 2023, Perşembe
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Sivas’ta gizemli olay! Görenler şoke oldu… Kimse anlam veremedi
Sivas'taki Tavra deresine gidenler gördükleri karşısında şoke oldu. Etrafa 40 tane gelinlik ve duvak saçılmıştı. Gizemli gelinliklerin kim ya da kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.