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Sivas’ta gizemli olay! Görenler şoke oldu… Kimse anlam veremedi

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Giriş: 05.10.2023 09:11
Sivas'taki Tavra deresine gidenler gördükleri karşısında şoke oldu. Etrafa 40 tane gelinlik ve duvak saçılmıştı. Gizemli gelinliklerin kim ya da kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.
Sivasta gizemli olay! Görenler şoke oldu SİVAS'TA GİZEMLİ OLAY! GÖRENLER ŞOKE OLDU

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