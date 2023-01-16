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Sivaslı ustadan ejderha tasarımı! 80 kilo ağırlığındaki ejderha ateş püskürtüyor

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 16:41
Güncelleme:17.01.2023 11:55
Sivaslı demir doğrama ustası İbrahim Doğan metal atıklardan ejderha yaptı. Ateş püskürtebilen ve dijital olarak kontrol edilebilen ejderha çevredekilerin yoğun ilgisini gördü.
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