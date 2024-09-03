04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sivas-Erzincan yolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Sivas-Erzincan yolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2024 23:12
Sivas-Erzincan sınırında yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 17 kişi yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sivas-Erzincan yolunda otobüs kazası!
Sivas-Erzincan yolunda otobüs kazası!
Yok böyle halay: 1058 kişi aynı anda halay çekti
Yok böyle halay: 1058 kişi aynı anda halay çekti
Maltepe’de kimyasal madde paniği!
Maltepe’de kimyasal madde paniği!
Hababam sınıfı gerçek oldu!
Hababam sınıfı gerçek oldu!
Binlerce sahte ürün yakalandı!
Binlerce sahte ürün yakalandı!
Milyonluk vurguna 195’er yıl hapis cezası talebi
Milyonluk vurguna 195’er yıl hapis cezası talebi
Okulun ilk gününde kahreden olay!
Okulun ilk gününde kahreden olay!
İnternetten gördü yapılamaz denileni yaptı!
İnternetten gördü yapılamaz denileni yaptı!
Binbir emekle yetiştirilen biberde üretim zamanı!
Binbir emekle yetiştirilen biberde üretim zamanı!
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu!
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu!
Su almak için sıra beklerken yorgun mermi isabet etti!
Su almak için sıra beklerken yorgun mermi isabet etti!
Toplu taşıma araçlarının sistemlerini hacklediler!
Toplu taşıma araçlarının sistemlerini hacklediler!
Daha Fazla Video Göster