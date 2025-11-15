15 Kasım 2025, Cumartesi

Şırnak'ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü
Giriş: 15.11.2025 17:25
Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 03.30 sularında Ömer Kayar ve R.N. arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.N., eline geçirdiği balta ile Ömer Kayar’ın kafasına vurup olay yerinden kaçtı. Devriye gezen polis ekiplerinin anonsu üzerine olay yerine sağlık ve asayiş ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Kayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
