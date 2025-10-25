25 Ekim 2025, Cumartesi

Sinop’ta fuhuş operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 25.10.2025 16:34
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 4 mağdur kadına ikamet temin ederek veya irtibatlandırmak suretiyle fuhuş yaptırdığı belirlenen 1 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
