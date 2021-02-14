Sinop'ta Erfelek Şelaleleri beyaza büründü

Sinop'un Erfelek Tatlıca Şelaleleri beyaz örtüyle buluşunca seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Öyle ki semaveri yakıp şelaleye karşı çayını yudumlayanlar da vardı.

Erfelek beyaz gelinliğini giydi. Burası Sinop'un tabiat parkı 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'... Yoğun kar yağışıyla birlikte şelale beyaza büründü seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

Semaveri yakıp şelaleye karşı çayını yudumlayanlar da vardı.