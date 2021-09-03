Sinop'ta 7'nci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıktı

Sinop'ta, 2 bin 300 yıllık Balatlar Yapı Topluluğu'nda süren kazılarda, mozaiklere ulaşıldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar on binlerce eser ve 7'nci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı. Erken Bizans dönemine ait mozaiklerin altında mezarların olduğunu belirten Prof. Dr. Köroğlu, "Onlardan bir tanesini yakın zamanda kazdık ve bireyi altından çıkardık. Bu mozaikler aslında ölen bireylerin bir adağı olarak üstünü kaplamak amacıyla yapılmış. Kompozisyonlar ise birbirine çok benzer ve tekrar motiflerden oluşuyor. Şu an 10'uncu panoyu kazıyoruz. Bunların altında da mezar olduğuna bir işaret bu. Ayrıca mozaiklerde daha çok Hristiyan temaları içeren motifler var. Hristiyan dünyası da burayı çok yakından takip ediyor ve ziyaret alan bir bölge. Çalışmalar bittikten sonra burası güzel bir arkeolojik park olarak Sinop turizmine ve tarihine hizmet edecek" diye konuştu.

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