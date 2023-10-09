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Sinop Boyabat'ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

İHA
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Giriş: 09.10.2023 20:34
Sinop'un Boyabat ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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