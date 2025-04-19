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Sınır kapısında otomobil yüklü TIR yandı! Sıfır araçlar kül oldu

Sınır kapısında otomobil yüklü TIR yandı! Sıfır araçlar kül oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 10:02
Görüntüler Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden. Suriye'ye ihraç edilen sıfır otomobilleri taşıyan TIR’da, Cilvegözü Gümrük Kapısı park alanında beklediği sırada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, peş peşe dizilmiş diğer otomobillere sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Sıfır kilometre 6 otomobili kullanılamaz hale getiren yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Sınır kapısında otomobil yüklü TIR yandı! Sıfır araçlar kül oldu
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