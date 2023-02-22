Simay Atlı'dan acı haber! Milyoner'e katılan 21 yaşındaki Simay depremde hayatını kaybetti

Çok değil bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında izlemiştik üniversite öğrencisi Simay Atlı'yı. 21 yaşında gencecik, hayat dolu biriydi. Depreme Kahramanmaraş'ta annesiyle birlikte yakalandı ve ne yazık ki ikisi de kurtulamadı.

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