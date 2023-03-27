Silivri TEM’deki feci kaza KAMERADA! TIR karşı şeride böyle girdi | İŞTE KAZA ANI | VİDEO

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde Edirne istikametinde çok sayıda aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol ulaşıma kapatıldı. Öte yandan kaza anı ortaya çıktı.

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