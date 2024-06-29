Şile’nin şirin mahallesi Oruçoğlu! Fatma teyzenin İtalyan tescilli bal sirkesi

Her hafta İstanbul'un farklı mahallerinde halen devam eden köy hayatını ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bugün de sizleri Şile'nin Oruçoğlu Mahallesi'ne götüreceğiz. Bakın mahallede köy hayatı halen nasıl devam ediyor…

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