Şile’de yol çalışmasında bulundu! 2 bin yıllık mazisi var

İstanbul’un Şile ilçesinin hemen hemen 40 kilometre doğusunda, Roma döneminden olduğu değerlendirilen 15'e yakın kiremit mezar keşfedildi. Yol çalışmaları sırasında çıkan, bölgede ilk defa karşılanan ve içerisinde iskeletlerin de olduğu mezarların koruma altına alınması öngörülüyor.

Şile'nin hemen hemen 40 kilometre doğu tarafındaki Büyükbucaklı Köyü sınırlarında, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen hemen hemen 2 bin senelik kiremit mezarlar bulundu. Köyün sınırları içerisinde açılması planlanan taş ocağı için yapılan yol çalışması sırasında toprak kaymasıyla gün yüzüne çıkan mezarların korunması için ilgili yerlere durum bildirildi. Orta ve alt gelir düzeyindeki halkın kullandığı bu mezarların, definecilerin radarına girmeden koruma altına alınması talep ediliyor. Bölgede defa karşılaşılan ve yamaçta yer alan bu mezarlardan bazıları toprak kayması sebebiyle kayboluyor.

"TARİHE IŞIK TUTACAK BİR BULUŞ"

Kiremit mezarları bulan köylülerin kendisine heyecan içinde haber verdiğini belirten Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Nabi Evren, "Heyelan ve kaymalarla zaman içerisinde gün yüzüne çıkıyor. Bu coğrafyada bulunmayan ve hiç rastlamadığımız mezar çeşidi. Bu mezarların Roma döneminde daha alt seviye insanların gömüldüğü mezarlar olarak görüyoruz. Kocaeli yarımadasında, bu coğrafyada böyle bir kiremit mezara rastlandığını bilmiyorum. Pamukova'da, Hendek'te bunlara rastlandığını okuduk ve gördük. Bu coğrafyada ilk defa rastlıyoruz ve bu bakımdan çok ilginç. Burası tarihe ışık tutacak bir buluş olacak" dedi.

TURİZME KATKISI OLACAK



Bir an evvel tecil ve tespitin yapılması gerektiğini dile getiren Evren, "Bu durumu Arkeoloji Müzesi'ne, 6 No'lu Koruma Kurulu'na bildirdik. Umarım yakın zamanda gerekli tespitler yapılır ve aynı zamanda bu yer Ağva'nın bir ziyaret noktası olarak turizmine katkısı olur. En kısa zamanda buraya ekip gönderileceği ve sonuç alınacağı belirtildi. Umarım tez zamanda bu işlemler biter" ifadelerini kullandı.



Evren, definecileri de şu sözlerle uyardı: "Bunlar alt seviye ve zengin olmayan insanların mezarları, takı gibi şeyler bunlarda bulunmuyor. İnşallah onlar buraya gelmez ve burası korunup, güzel bir ziyaret noktası olur."