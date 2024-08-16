Silah ticaretinden aranan şahıs yakalandı! Geniş çaplı denetimde kayıp çocuk bulundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde emniyet ekipleri, asayişin sağlanması amacıyla geniş çaplı denetim yaptı. Denetimde, “Silah Ticareti Yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanırken, kayıp olduğu belirlenen bir çocuk da bulundu.

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