13 Mayıs 2025, Salı
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Siirt’te 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Ahmet 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
Siirt’te TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3’e çıktı. Ahmet Uçar (16) da tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Uçar’ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Bitlis’in Mutki ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.