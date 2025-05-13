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Siirt’te 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Ahmet 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Siirt’te 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Ahmet 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 13.05.2025 16:15
Siirt’te TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3’e çıktı. Ahmet Uçar (16) da tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Uçar’ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Bitlis’in Mutki ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Siirt’te 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Ahmet 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
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