Siirt’te 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan Ahmet 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Siirt’te TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3’e çıktı. Ahmet Uçar (16) da tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Uçar’ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Bitlis’in Mutki ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN