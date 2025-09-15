15 Eylül 2025, Pazartesi

Siber suçlarla mücadele operasyonu: 10 günde 664 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele operasyonu: 10 günde 664 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 08:20
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 364 şüpheliyi yakaladık" ifadelerini kullandı.
