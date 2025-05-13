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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 22:40
Alınan bilgiye göre, D-140 karayolunda Ayaş ilçesinden merkez istikametine seyreden otomobil, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı motor bölümünden alev aldı. Yangını fark eden sürücü otomobili durdurarak aşağıya indi. Otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Araç tamamen kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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