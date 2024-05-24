Sevgilisi terk etti lokma dağıttı! 350 bin TL dolandırıldığını öne sürdü

İstanbul Maltepe'de ilginç bir olay yaşandı. Sevgilisi tarafından terk edilen bir kişi, "Allah kurtardı" pankartıyla lokma döktürerek dağıttı. Kadir Sarıca, 350 bin TL dolandırıldığını da öne sürdü.

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